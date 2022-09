Nintendo brengt morgen Splatoon 3 uit voor de Nintendo Switch en zoals je recent in onze preview al hebt kunnen lezen, zijn we erg positief over deze nieuwe titel. Inmiddels zijn de reviews online gegaan en dat geeft ook gelijk een goed beeld van de kwaliteit.

De scores lopen op het moment van schrijven uiteen van absolute perfectie in een 10 tot matig in een 6. Hieronder een overzicht van cijfers die aan Splatoon 3 zijn uitgedeeld.

Vooks – 10

Nintenduo – 9.6

Nintenderos – 9.5

The Games Machine – 9.1

Nintendo Insider – 9.0

Shacknews – 9.0

Inverse – 9.0

Areajugones – 9.0

Destructoid – 9.0

God is a Geek – 9.0

Nintendo Life – 9.0

Screen Rant – 9.0

XGN – 9.0

Vandal – 8.8

Multiplayer.it – 8.5

SpazioGames – 8.5

Jeuxvideo – 8.5

Hobby Consolas – 8.3

Everyeye.it – 8.2

VG247 – 8.0

Gamer – 8.0

NME – 8.0

TheGamer – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

Twinfinite – 8.0

Wccftech – 7.5

MGG – 7.0

VGC – 6.0

Binnenkort mag je ook onze review verwachten. We hebben echter besloten wat meer tijd te nemen in verband met de online ervaring.