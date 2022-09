Vandaag is het voor veel Nintendo fans een feestje, want het derde deel van Splatoon ligt in de schappen. Wij waren er in de preview al erg over te spreken en onze review komt er op korte termijn ook aan. Spelers die de game hebben gescoord zullen gemerkt hebben dat er een update klaarstaat.

De aanpassingen door de day one update zijn eigenlijk niet heel noemenswaardig, want de grootste verandering is dat je nu het uiterlijk van Cap’n Cuttlefish in de Story modus kan aanpassen. Daarnaast is ook de fotomodus beschikbaar in de Hero modus. Hieronder kan je de patch notes van de eerste update voor Splatoon 3 nalezen.