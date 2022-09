Sinds twee weken terug het nieuwste deel in de Assassin’s Creed reeds werd aangekondigd, is er bijna dagelijks nieuwe informatie over de game naar buiten gekomen. Nu zijn we meer te weten gekomen over hoe Mirage tot stand is gekomen.

Creative director Stephane Boudon heeft aan Game Rant verteld dat Assassin’s Creed Mirage in eerste instantie helemaal geen nieuw deel zou worden. Het was namelijk de bedoeling dat dit een uitbreiding werd voor Assassin’s Creed: Valhalla en die zou ook heel anders worden dan wat Mirage nu zal brengen.

Na een aantal weken werd toch besloten om een op zichzelf staande titel te maken met nieuwe personages en gameplay, die terug zou gaan naar de ‘roots’ van de franchise. Het plan om een uitbreiding voor Valhalla te maken stond gelukkig alleen nog op papier, dus veel tijd is er niet verloren gegaan.

“Yes, we started Mirage, in its first idea, as a Valhalla DLC, and it was quite different at the time. That idea only lived for a few weeks and only on paper, in fact. Quite early, we decided to become a standalone with a full new character because we saw all the potential of such a return to the roots. And it was all pretty quick.”