We zien met deze generatie dat een aantal bedrijven hogere prijzen zijn gaan hanteren voor hun games en dan passeren onder meer namen als Take-Two, Activision en Sony de revue. De ontwikkelkosten zijn namelijk over de afgelopen jaren flink gestegen en volgens deze bedrijven is een hogere prijs nodig om de kwaliteit van hun games te borgen.

Nu is natuurlijk de vraag wie de volgende partij is en dat is mogelijk Ubisoft. Tot nu toe hebben ze zich redelijk vastgehouden aan de ‘normale’ adviesprijzen, maar tijdens een gesprek met Axios liet het Franse bedrijf – bij monde van CEO Yves Guillemot – doorschemeren dat Ubisoft na de release van Skull and Bones – die al een hogere adviesprijs heeft – de prijs van $70 hoogstwaarschijnlijk zal blijven hanteren.

Guillemot benadrukt wel dat dit prijspunt gaat om ‘grote AAA-games’ en het is nog maar de vraag of dit alleen van toepassing zal zijn op platforms als de Xbox Series X|S en PlayStation 5. In tegenstelling tot een Skull and Bones zal bijvoorbeeld Assassin’s Creed Mirage een lager prijspunt hebben. Ubisoft redeneert namelijk dat deze game een stuk kleiner is dan andere titels van het bedrijf en dat men daarom een lagere prijs kan vragen.