Er zijn al aardig wat details gegeven over de aankomende uitbreiding voor Resident Evil 8: Village, genaamd Shadows of Rose. Wat nog niet bekend was, is hoeveel uur aan gameplay deze nieuwe content met zich mee zal brengen. Hier hebben we nu antwoord op gekregen.

Regisseur Kento Kinoshita heeft in een interview met IGN Japan gezegd dat je ongeveer vier uurtjes bezig zal zijn met Shadows of Rose. Hiermee is de extra verhalende content qua speelduur één van de grootste uitbreidingen ooit voor een Resident Evil-game.

Kinoshita liet ook nog weten dat Castle Dimitrescu niet de enige locatie zal zijn waar je terecht zal komen tijdens het spelen van dit nieuwe avontuur. Verdere details gaf hij helaas niet.