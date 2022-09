De aankomende Resident Evil 8: Village uitbreiding belooft weer volgepakt te zitten met nieuwe toevoegingen, zoals een third-person modus, nieuwe Mercenaries content en de ‘Shadows of Rose’ verhaaluitbreiding. Rose Winters, de dochter van Ethan Winters, zal de fakkel van haar vader overnemen in deze nieuwe uitbreiding en daarmee ook het verhaal van de Winters familie in Resident Evil grotendeels afsluiten.

Kento Kinoshita onderschrijft dat de Shadows of Rose uitbreiding een einde zal brijen aan de familie die we in de afgelopen twee mainline Resident Evil-games hebben mogen leren kennen. Je zult je vast afvragen wat dit betekent voor de toekomst van Resident Evil; wat kunnen we in het volgende deel verwachten? Helaas moeten we voor dat soort info nog een tijdje wachten. Producer Masachika Kawata liet namelijk in een interview met IGN weten dat ze hier absoluut nog niets over los kunnen laten.

Volgens eerdere geruchten is Resident Evil 9 al sinds 2018 in ontwikkeling en zal het het laatste genummerde deel in de serie zijn. Capcom heeft recent een Resident Evil Showcase aangekondigd voor oktober waar de uitgever meer informatie los zal laten over de aankomende uitbreiding voor Village en Resident Evil 4 Remake. De kans dat we een teaser krijgen van Resident Evil 9 is klein, maar wie weet pakt Capcom groots uit en worden we verrast.