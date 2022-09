Special | Judgment en Lost Judgment op pc – Na al jaren in ons midden te zijn, heeft de serie voorheen bekend als Yakuza inmiddels een grote schare fans buiten Japan weten op te bouwen. De studio achter deze games, Ryu Ga Gotoku Studio, weet de ene na de andere topper op de markt te brengen. De serie is losgebroken van zijn PlayStation-exclusiviteit en is nu ook verkrijgbaar op Xbox-consoles en pc. Alleen hebben Judgment en Lost Judgment de pc tot op heden overgeslagen. Daar is nu verandering in gekomen. Naast dat Ryu Ga Gotoku tijdens hun Tokyo Game Show uitzending laatst maar liefst drie nieuwe titels aankondigde, besloot men ook maar even beide Judgment games direct die dag op pc uit te brengen. Wij waren vanzelfsprekend benieuwd naar hoe deze games het op dat platform zouden doen.

Good things come in pairs

Zowel Judgment als Lost Judgment zijn erg goede games in de lijn met de kwaliteit die we gewend zijn van Ryu Ga Gotoku studio. De verhalen van Yagami zijn minstens net zo interessant als die van Kiryu of Ichiban. Dat de games goed zijn is een feit, maar gezien de plotse release van de pc-versies leek het ons wel interessant om te zien of de kwaliteit van deze ports ook gewaarborgd wordt. We gebruikten het volgende systeem om de games te testen.

• CPU: AMD Ryzen 3700X – 3,6Ghz

• RAM: 32GB Corsair Vengeance LPX – 3200Mhz

• GPU: MSI Radeon 6900XT Gaming Z Trio – 16GB

• Moederbord: MSI B550 Gaming Plus

• Opslag: WD_Black SN850 1TB, 2TB Crucial MX500

• Scherm: LG UltraGear 27GL850 – 1440P, 144hz

Echte detectives

Nu dit systeem ook uitgerust is met een PCI-E 4.0 SSD, kunnen we de tests wat meer in lijn brengen met de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De door ons gebruikte WD_Black SSD past namelijk evengoed in een PlayStation 5 als in een pc. De PlayStation 5 versie van Judgment hadden wij helaas niet tot onze beschikking en dus hebben we de laadtijden van Lost Judgment vergeleken tussen pc en PlayStation 5. Kort door de bocht genomen is er geen verschil. Zowel op pc als op de PlayStation 5 start de game vliegensvlug op en zien we binnen een oogwenk Yagami in de straten van Yokohama staan.

Beide titels zijn speelbaar met zowel de combinatie muis & toetsenbord als een controller. Bij het starten van de games krijgen we direct de melding: “Real detectives use a gamepad”, om aan te geven dat we het beste met een controller kunnen spelen. Deze melding blijkt niet voor niets te zijn. Met muis & toetsenbord zijn de games alleszins speelbaar, maar je merkt een vreemd zweverig gevoel wanneer je met de muis probeert te richten. Dit vertaalt zich naar hoe een analoge stick zou reageren op deze inputs. Met een controller speelt de game gewoon zoals we gewend zijn en dus gaat onze voorkeur uit naar deze besturingsoptie.

Werk aan de winkel

Qua grafische opties bieden Judgment en Lost Judgment genoeg om de game stabiel te laten draaien op een divers arsenaal van pc’s. Er zijn veel individuele opties voor textures, schaduwen, anti-aliasing en ga zo maar door. Het meest interessante aan deze pc-ports is natuurlijk de mogelijkheid om de games op hoge framerates te draaien. Zowel Judgment als Lost Judgment draaien op de current-gen consoles op een zeer soepele 60 frames per seconde, maar op de pc kunnen we daar natuurlijk aan voorbij. Hier blijkt echter nog wel het een en ander aan gedaan te moeten worden.

Tijdens onze speelsessie van Judgment liepen wij namelijk tegen meerdere problemen aan met betrekking tot de hoge framerate. Een hiervan had te maken met een zijmissie, waarin we met een drone omhoog moesten vliegen om iemands aandacht te trekken. Door de hoge framerate sloegen de wind physics echter op hol wat het voor ons onmogelijk maakte om de persoon te bereiken. Na snel gezocht te hebben op de Steam fora, kwamen we al gauw iemand met hetzelfde probleem tegen die suggereerde de framerate te limiteren tot 60 frames per seconde. Na dit te hebben aangepast, werkte de missie naar behoren.



Het mag wel duidelijk zijn dat Ryu Ga Gotoku Studio op de hoogte is van deze problemen. Het probleem wat we in de alinea hierboven benoemen is inmiddels namelijk opgelost. Maar ook dan blijven er bij hoge framerates wat gekke problemen optreden in Judgment en Lost Judgment, met name tijdens de gevechten. Combo’s die niet lekker aansluiten of gekke grafische glitches met het oog op snelheid, alsof de game de hoge hoeveelheid frames niet kan verwerken en een vijand daardoor veel verder wegvliegt bij een rake klap. Ergens kunnen we er ook wel mee lachen, maar het levert zo nu en dan ook problemen op die de progressie in de games tegen gaat. Gezien de meerdere klachten hierover op het web, verwachten we dat de ontwikkelaar hier nog naar gaat kijken. De games kennen dus geen feilloze start.

Kers op de taart

Judgment en Lost Judgment hebben ondersteuning voor AMD’s Fidelity FX Super Resolution versie 1.0 en 2.0. Die laatste mag je eigenlijk schrappen, want met de eerder genoemde update is dat versie 2.1 geworden. Met Fidelity FX Super Resolution draaien de games op een lagere resolutie die vervolgens weer geüpscaled wordt naar de resolutie van jouw scherm en daarbij zoveel mogelijk scherpte probeert te houden. Dit zorgt op zijn beurt dan weer voor hogere framerates. Op ons systeem was dit niet nodig om 144 frames per seconde vast te houden, het volledige spectrum van onze 144hz monitor, maar voor mensen met een minder krachtig systeem liggen hoge framerates dus ook binnen handbereik.

Conclusie

Zowel Judgment als Lost Judgment hebben prima pc-ports ontvangen. Ze kwamen volkomen uit het niets dus is de staat bij launch wat ons betreft gewoon goed te noemen. Nadelig zijn de problemen met hoge framerates op dit moment, maar gezien Ryu Ga Gotoku Studio al vrij snel was met hun eerste patch, verwachten we dat andere problemen ook aangepakt gaan worden. Ben jij als pc-gamer de laatste jaren verliefd geworden op games uit de Like A Dragon-franchise, dan kunnen wij jou deze pc-versies van Judgment zonder problemen aanraden. Tot slot is het advies om een controller te hebben en gebruiken, maar als je al ervaring hebt met Ryu Ga Gotoku Studio games op pc, zou dit geen verrassing mogen zijn.