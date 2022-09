Het vervolg op Mario + Rabbids: Kingdom Battle komt al bijna uit en er komt daarom steeds meer info naar buiten over de razend succesvolle samenwerking tussen Ubisoft en Nintendo. Recent kon je al onze Mario + Rabbids: Sparks of Hope preview lezen en nu doet Ubisoft zelf een duit in het zakje met een gloednieuwe trailer, die allerlei nieuwe dingen uitlicht.

In de trailer worden diverse facetten van het spel belicht. Denk aan de combat, bijbehorende vaardigheden die personages hebben, exploratie en meer. De trailer laat zien hoe spelers hun team gemakkelijk kunnen veranderen wanneer ze dat willen en dat ze punten kunnen investeren en herinvesteren in diverse vaardigheden. Daarnaast heeft elk personage een skilltree met verschillende upgrades.

Bekijk het voor jezelf in de onderstaande trailer. Mario + Rabbids: Sparks of Hope komt op 20 oktober uit voor de Nintendo Switch.