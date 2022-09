Ubisoft heeft eerder deze maand meerdere toekomstige Assassin’s Creed-games uit de doeken gedaan, maar terwijl daar hard aan gewerkt wordt is de ondersteuning van Assassin’s Creed: Valhalla ook nog in volle gang. Later dit jaar verschijnt met The Last Chapter de laatste uitbreiding voor het spel, maar voor komende week staat er ook gratis nieuwe content op de planning.

Via Twitter heeft Ubisoft namelijk aangekondigd dat update 1.6.1 voor Assassin’s Creed: Valhalla op dinsdag 27 september verschijnt. Deze update brengt gratis content met zich mee, onder meer in de vorm van het tweede deel van Tombs of the Fallen. In november 2021 werd Tombs of the Fallen geïntroduceerd, een activiteit waarin je tombes kunt verkennen en daarmee armor kunt vrijspelen. Komende week kunnen spelers dus met nieuwe tombes aan de slag. Verder wordt die dag een nieuwe feature genaamd ‘Rune Forge’ toegevoegd, maar daarover deelde Ubisoft nog geen details.

Wat update 1.6.1 daarnaast nog aan eventuele aanpassingen en fixes bevat is ook nog niet duidelijk, maar dat zal begin volgende week snel genoeg duidelijk worden zodra Ubisoft de patch notes deelt.