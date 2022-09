Eerder dit jaar heeft Bungie een aantal nieuwe patenten ingediend. Vorige week werden deze patenten gepubliceerd en de inhoud lijkt er op te duiden dat de Destiny ontwikkelaar bezig is met de ontwikkeling van Destiny voor mobiel, of zelfs een geheel nieuwe IP voor mobiel.

De vondst werd gedaan door The Game Post. De patenten betreffen concepten voor het ontwikkelen van virtuele (on-screen) controls, zoals je die wel vaker ziet in mobiele games.

Het is niet voor het eerst dat men vermoedt dat de ontwikkelaar bezig is met de ontwikkeling van een game voor mobiel. Een aantal maanden geleden ging het gerucht namelijk al dat Bungie de handen heeft samengesloten met Netease voor de ontwikkeling van een mobiele Destiny-game

Alhoewel nog niks geconfirmeerd is sluit een mobiele game wel aan bij de doelen die het bedrijf voor zichzelf heeft uitgesproken de afgelopen jaren. Het bedrijf wilt namelijk meer ‘multiplatform‘ worden en niet alleen verder groeien in games, maar ook in de entertainment industrie.

Wat denk jij van een eventuele mobiele release van Destiny? Zou je het spel een kans geven op een kleiner scherm, of houd je het liever bij de console/pc-versie?