In de herfst van 2021 lanceerde Ubisoft Far Cry 6 de wereld in en de exotische shooter scoorde prima onder zowel de critici als fans. Sindsdien heeft de Franse ontwikkelaar meerdere uitbreidingen ontwikkeld en dat lijkt zich binnenkort te culmineren in een ‘Game of the Year upgrade’, die door @ALumia_Italia gespot werd in de Xbox backend en dat deelde op Twitter.

De afbeelding hieronder laat zien wat deze upgrade allemaal moet bevatten. Naast de eerder uitgebrachte content in de vorm van de seizoenspas en een ultimate pack, wordt er ook expliciet gesproken over een uitbreiding. Het is dus mogelijk dat er nóg een (kleinere) uitbreiding onderweg is voor Far Cry 6, waar we nog niks van weten.

Ubisoft moet het bestaan van deze Game of the Year upgrade nog bevestigen, maar dat lijkt met deze ontdekking slechts een kwestie van tijd.