Onlangs dook Far Cry 6 Game of the Year Edition op en Ubisoft heeft deze editie vandaag enigszins geruisloos uitgebracht. Deze editie is zowel in de PlayStation Store als de Xbox Marketplace te vinden voor een prijs van € 119,99.

Een vrij forse prijs, maar je krijgt er natuurlijk het nodige voor terug. Zo bestaat deze editie uit het volgende:

Exemplaar van Far Cry 6

Alle Season Pass content (Vaas, Pagan Min en Joseph Seed uitbreidingen)

Far Cry 3: Blood Dragon

The Ultimate Pack: bevat het Jungle Expedition Pack, het Croc Hunter Pack en het Vice Pack

Gloednieuwe uitbreiding: Lost Between Worlds

Met deze release weten we automatisch ook dat er dus een nieuwe uitbreiding voor Far Cry 6 aan zit te komen. Details zijn echter schaars, want afgezien van de titel heeft Ubisoft nog geen nadere informatie gegeven. Lang zal het vast niet duren, gezien deze uitbreiding binnenkort moet verschijnen.