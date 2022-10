Deze maand slaan Mario en de Rabbids voor de tweede keer de handen in elkaar voor het nieuwe tactische avontuur Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Nu de release wel erg dichtbij komt, heeft Ubisoft een launch trailer voor ons klaargezet.

Het gaat hier om een cinematische trailer, waarin we Mario en co. het (op een extreem dramatische wijze) zien opnemen tegen een leger aan vijanden. Elk personage toont zijn/haar kunstjes, waardoor we de verschillende wapens van de personages in actie zien. Ironisch genoeg krijgen we op het einde ook nog wat gameplay te zien, dus volledig cinematisch is de trailer dan ook weer niet.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope verschijnt op 20 oktober. Bekijk de nieuwe trailer waarvan sprake hieronder en als je meer over de game te weten wilt komen, kan je hier ook onze preview nalezen.