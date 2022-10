Met de release van Splatoon 3 onlangs was het natuurlijk wachten op nieuwe Amiibos en die heeft Nintendo nu aangekondigd. Er staan drie Amiibos op het programma voor een release in november. Om precies te zijn betreft het de volgende: een gele Inkling, een blauwe Octoling en Smallfry.

Nintendo heeft laten weten dat deze Amiibos op 11 november in de verkoop zullen gaan. Uiteraard kun je deze Amiibos scannen wat je in-game wat extra’s oplevert en hiervan wordt wat getoond in de onderstaande video.

Er is nog geen prijs voor deze Amiibos bekendgemaakt.

ūüö® Ink-coming amiibo info!

The #Splatoon3 amiibo will launch on 11/11. Save your freshest outfits and get exclusive gear from each of the three figures on offer! pic.twitter.com/YLoU6cpBjq

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 11, 2022