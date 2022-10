De FIFA franchise van Electronic Arts is al jaren één van de belangrijkste reeksen van de uitgever en de rek lijkt er ook nog lang niet uit te zijn. De uitgever meldt namelijk dat ze jaar na jaar een betere start zien en dat is met FIFA 23 niet anders.

Via persbericht laat men weten dat FIFA 23 een record heeft gezet met maar liefst 10.3 miljoen spelers op alle platformen in de eerste week van de release. Kortom, zoveel mensen hebben de game in 7 dagen na het verschijnen gespeeld, wat enorm veel is.

Nick Wlodyka van EA Sports zegt hierover het volgende:

“The response from our fans has been nothing short of incredible, and we’re thrilled that our community is playing with their favourite players and teams across FIFA 23 in record numbers. With both the Men’s and Women’s World Cups, and exciting updates to our women’s club football content in game still yet to come, we’re just getting started on providing players with the most authentic and immersive experience yet.”