PlayStation 5-bezitters die van plan zijn om de uitbreiding voor Resident Evil 8: Village aan te schaffen, hoeven niet al teveel ruimte vrij te hebben op hun SSD. De Winters’ Expansion neemt ongeveer een vierde van de bestandsgrootte van het spel zelf in beslag.

PlayStation Game Size staat erom bekend dat zij zeer regelmatig al vroegtijdig weten wat de bestandsgrootte van een aankomende nieuwe titel zal zijn. Dat is met Winters’ Expansion ook het geval. De uitbreiding voor de PlayStation 5-versie van Resident Evil 8: Village is namelijk 6,997GB groot. Dit is in de lijn der verwachting, aangezien het spel zelf nog geen 28GB groot is.

Wat de bestandsgrootte van de uitbreiding op de andere platformen zal zijn, is nog niet bekend.