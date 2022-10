Binnen een week verschijnt Gotham Knights en de PR-machine rond deze game draait momenteel op volle toeren. We kregen de laatste dagen al twee launch trailers te zien (eentje met gameplay en een cinematische variant) en nu komen we ook te weten hoeveel kostbare gigabytes de game zal kosten.

Op Twitter liet @PlayStationSize weten dat Gotham Knights op de PS5 41.030GB zal vragen, wat geen grote opoffering is. Uiteraard gaat dit enkel over de PS5-versie, wat de game op de Xbox Series X|S en pc vereist is nog even afwachten.

Gotham Knights Download Size : 41.030 GB (Version 1.002.000) Pre-Load : October 19 Launch : October 21

Gotham Knights verschijnt op 21 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.