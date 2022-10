Het duurt nog twee weken voordat Gotham Knights uitkomt voor de PlayStation 4, Xbox Series X|S en pc. Het is dus nog even wachten, maar Warner Bros. Games heeft vandaag alvast de launch trailer uitgebracht.

In iets minder dan twee minuten krijgen we allerlei mooie beelden van de game voorgeschoteld en de toon wordt gelijk gezet. Veel woorden hoeven we er verder niet aan vuil te maken, check het hieronder en geniet.

De game is vanaf 21 oktober verkrijgbaar.