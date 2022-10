Warner Bros. wil heel graag dat we weten dat Gotham Knights binnenkort uitkomt. Enkele dagen geleden kregen we zo nog een launch trailer met gameplay te zien en nu is hier nóg een launch trailer om ons warm te maken voor de game.

Ditmaal gaat het echter om de cinematische variant, die zich focust op het verhaal en niet zozeer op de gameplay. Helden van dienst Nightwing, Red Hood, Batgirl en Robin moeten Batman vervangen en dat weegt hen zwaar. Zal het ze lukken om de Court of Owls te verslaan?

Gotham Knights verschijnt op 21 oktober, de nieuwe launch trailer bekijk je hieronder.