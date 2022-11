Nintendo doet goede zaken, zo konden we gisteren melden dat de verkopen van de Nintendo Switch de 114 miljoen inmiddels voorbij zijn. Niet alleen het platform verkoopt goed, ook de titels die Nintendo uitbrengt gaan als warme broodjes over de toonbank.

Met het bekendmaken van de cijfers hebben we een overzicht gekregen van hoe het er met verschillende games voor staat. Mario Kart 8 Deluxe is nog altijd de absolute hoogvlieger. Deze game is inmiddels 48.41 miljoen keer verkocht. In het afgelopen kwartaal ging de game 1.59 miljoen keer over de toonbank.

Andere succesnummers, een stuk recenter qua release, zijn Kirby and the Forgotten Land. Die is 5.27 miljoen keer verkocht en dat aantal maakt dat dit de best verkopende game in de franchise tot op heden is. Splatoon 3 is nog wat jonger en die game doet het ook uitstekend, want het aantal verkochte exemplaren staat momenteel op 7.9 miljoen.

Andere cijfers hieronder op een rijtje: