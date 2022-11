Call of Duty: Modern Warfare 2 wist na anderhalve week al meer dan 1 miljard dollar binnen te slepen. Dat de game een succes is, is dus wel duidelijk. Dit succes is logischerwijs ook terug te zien in de lijsten met best verkopende games, gezien dat samenhangt.

GamesIndustry laat weten dat Call of Duty: Modern Warfare 2 in Europa in twee weken tijd al bijna aan het totaal aantal verkochte exemplaren van Call of Duty: Vanguard zit, het deel dat vorig jaar uitkwam. De kans is heel erg groot dat Modern Warfare 2 aankomende week zijn voorganger zal passeren, wat een ongelooflijke prestatie is.

Hoeveel keer Call of Duty: Vanguard precies verkocht is, is niet bekend. Het feit dat Call of Duty: Modern Warfare 2 hier in 2 weken al bijna aan voorbij gaat betekent dat die game extreem goed verkoopt of dat Vanguard buitengewoon slecht verkocht heeft. Hopelijk krijgen we ooit eens officiële verkoopaantallen.