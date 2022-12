De games van 2023 | Horizon: Call of the Mountain – Met Aloy hebben we inmiddels twee prachtige avonturen mogen beleven op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het verhaal van Horizon is ook zeker nog niet klaar, dus in de toekomst gaan we ongetwijfeld nog meer delen zien. Als uitstapje werkt Firesprite samen met Guerrilla Games aan Horizon: Call of the Mountain. Een game die je het Horizon universum vanuit het perspectief van een ander personage laat beleven en dat in virtual reality. Als launchgame voor PlayStation VR2 belooft het een erg interessante titel te worden, tijd om daar dus even kort nader naar te gaan kijken.

Horizon: Call of the Mountain – Waar je normaal gesproken in de schoenen van Aloy stapt is dat in Horizon: Call of the Mountain niet het geval. Het draait nu om een nieuw personage, Ryas, dat zijn eigen avontuur zal beleven. Natuurlijk kom je Aloy, maar ook andere personages onderweg tegen hoewel het nog onduidelijk is in welke context. Het verhaal draait om Ryas, een voormalig Carja-soldaat die opgejaagd wordt door zijn verleden en een moeilijke taak heeft gekregen. Hij krijgt zijn vrijheid terug als hij een nieuw gevaar gaat onderzoeken, waardoor hij op pad gaat om z’n eer te herstellen.

Dit brengt je naar verschillende omgevingen. Zo bezoek je de thuislanden van de Carja, alsook de Nora en we hoeven je niet te vertellen dat die omgevingen volop variatie kennen. Dit zul je nu vanuit een first-person perspectief kunnen ervaren, wat voor een unieke beleving moet zorgen. De gameplay lijkt te variëren tussen het nodige klim- en klauterwerk dat net wat anders aan zal voelen dankzij de vernieuwde controllers en natuurlijk het perspectief. Ook ontbreekt het vechten tegen de machines niet en Horizon kennende, zul je vast de nodige zijmissies op je bord krijgen. Dit zou in potentie voor een uitgebreid en veelzijdig avontuur kunnen zorgen en dat dan in virtual reality.

Voorlopige verwachting: Als één van de launchgames voor PlayStation VR2 en een first-party release, is het natuurlijk belangrijk om gelijk een zeer goede indruk achter te laten. Met een franchise als Horizon liggen er legio mogelijkheden om leuke dingen te doen in virtual reality. Het hele idee om een Tallneck in virtual reality te kunnen aanschouwen, zorgt er bij ons voor dat we direct zin krijgen in de game. Als we de gameplay beelden bekijken die tot op heden zijn vrijgegeven, dan ziet de game er veelbelovend uit. Dit dankzij de afwisseling in omgevingen, gameplay en natuurlijk het perspectief. Met de nieuwe controllers en hoge beeldkwaliteit, zou Horizon: Call of the Mountain weleens dé systemseller voor het platform kunnen worden. Nu maar hopen dat de game het ook waarmaakt.