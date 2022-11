Verschillende grote waakhonden zitten inmiddels diep in hun onderzoeken naar Microsofts overname van Activision-Blizzard en een die voortdurend terug blijft komen tijdens deze discussie is – je raadt het al – Call of Duty. Xbox-baas Phil Spencer schreef eerder dit jaar een brief aan Jim Ryan van PlayStation, met het voorstel om de franchise de aankomende jaren nog op PlayStation-platforms te houden.

Ryan verwees die brief naar de prullenbak en beschreef het voorstel als ‘inadequaat’, gezien de lange historie tussen PlayStation en Call of Duty. Sindsdien is onder meer de EU met de tweede fase van het onderzoek gestart. In een gesprek met The Verge heeft Phil Spencer nu wederom benadrukt dat Microsoft graag de franchise naar PlayStation blijft brengen, zonder dat er addertjes onder het gras zitten.

Spencer zegt overigens dat het opstellen van een contract met de woorden ‘voor altijd’ ietwat voorbarig is, maar dat hij wel bereid is om water bij de wijn te doen zodat zowel Sony en – veel belangrijker – de waakhonden tevreden blijven. Hier zou dus ook geen eventueel aanbod van Game Pass of streaming via Microsoft aan te pas moeten komen, het blijft een native ervaring.

“This idea that we would write a contract that says the word ‘forever’ in it, I think, is a little bit silly, but to make a longer-term commitment that Sony would be comfortable with, that regulators would be comfortable with, I have no issue with that at all.

It is the Call of Duty Modern Warfare 2, doing great on PlayStation, doing great on Xbox, the next game, the next, next, next game, the next, next… native, on the platform, not having to subscribe to Game Pass.

Sony does not have to take Game pass on their platform to make that happen. There’s nothing hidden. We want to continue to ship Call of Duty on PlayStation, without any kind of weird ‘aha, I figured out the gotcha’.”