Ontwikkelaar EA Motive gaat in een nieuwe Dead Space blogpost dieper op het ontwerp van de USG Ishimura in. De studio vergelijkt het iconische schip uit de game met de Nostromo uit de film Alien. Beide hebben een sterk en kenmerkend uiterlijk, waardoor het haast personages an sich zijn geworden. Daarom hebben de ontwikkelaars niet alleen het schip vanaf de grond opnieuw opgebouwd, maar is alles nu ook met elkaar verbonden.

Je kunt nu zonder laadschermen het hele schip verkennen en ook terugkeren naar gebieden waar je reeds eerder bent geweest bent. Daarvoor zijn er wel de nodige aanpassingen gedaan. Niet alleen om alles met elkaar te verbinden, maar ook om het realistisch en logisch over te laten komen. Daarnaast zijn sommige gebieden opzettelijk groter gemaakt om zo de verbeterde besturing in zero-G extra in de verf te zetten.

Tot slot is er ook veel meer detail in het schip aangebracht. Zo is de hangar niet langer een vrij kale ruimte, maar is het omgetoverd tot een controlestation met onder meer scanners voor eventuele bagage. Verder zijn er veiligheidswaarschuwingen te zien en kom je reclame tegen van dingen die in latere delen, zoals Dead Space 2, zijn genoemd. Hoe dat uitpakt kun je zelf zien, als Dead Space op 27 januari 2023 terugkeert.