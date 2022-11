We hebben al gameplay van The Callisto Protocol gezien en we zijn ook al op de hoogte wat voor Trophies je kunt halen. Nu is tevens bekend dat de game een day one patch zal krijgen en die is niet mis. Tenminste, als je de PlayStation 4-versie aanschaft.

Novice Gamer Guides laat weten dat The Callisto Protocol voor de PlayStation 4 is voorzien van een day one-patch en dat deze maar liefst 26,9GB groot is. Het is niet bekend wat er exact wordt aangepakt. De omschrijving die wordt gegeven is: ‘general bug fixes, updates, and improvements’.

Dat de day one patch voor de PS4-versie van The Callisto Protocol aan de flinke kant is, wil echter niet zeggen dat dit voor alle platformen geldt. Het kan zijn dat het spel op de last-gen consoles meer werk nodig had dan de current-gen versies, dit nadat het spel de gouden status bereikte.

The Callisto Protocol is vanaf 2 december verkrijgbaar.