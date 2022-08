Nadat we in juni tijdens Summer Game Fest al gameplaybeelden van The Callisto Protocol te zien kregen, was het vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live opnieuw raak. Glen Schofield van ontwikkelaar Striking Distance Studios verscheen op het podium van de showcase en trakteerde ons weer op nieuwe gameplay.

The Callisto Protocol wordt gezien als de spirituele opvolger van Dead Space en afgaande op de nieuwe beelden lijkt het er weer op dat fans van die laatstgenoemde titel een mooie game hebben om naar uit te kijken. Check de beelden hieronder.

We zullen nog een paar maanden moeten wachten op The Callisto Protocol, aangezien de release gepland staat voor 2 december. De game zal dan verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.