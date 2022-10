The Callisto Protocol lanceert op 2 december voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Deze survival horrorgame van Striking Distance Studios en Krafton is, zoals je hier kan zien, nu goud gegaan. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling van de game is afgerond en dat de game klaar is om op schijfjes gedrukt te worden.

Vanaf nu werkt de ontwikkelaar aan eventuele bugfixes en ander polijstwerk, wat dan met een update aan de game toegevoegd kan worden. Het goede nieuws is in ieder geval dat de geplande releasedatum hoe dan ook gehaald wordt.

De game zal zo’n twaalf tot veertien uur duren en zich afspelen op een maan van Jupiter. Het is nog even wachten op de release, maar check dan zeker PlaySense voor onze review van de game.