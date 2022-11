Begin oktober bracht Ubisoft een Game of the Year Edition van Far Cry 6 uit. Deze uitgave bevat naast de game zelf ook alle DLC die voor het spel is uitgebracht en uit de beschrijving bleek toen ook dat er een nieuwe uitbreiding aan zit te komen.

Van die uitbreiding, genaamd Lost Between Worlds, is los van de naam nog niets bekendgemaakt, maar daar zal spoedig verandering in komen. Ubisoft heeft namelijk bekendgemaakt dat Lost Between Worlds aanstaande dinsdag, 29 november, officieel uit de doeken wordt gedaan. Dit zal gebeuren door middel van een livestream die dan vanaf 19.00 uur te volgen is via het Twitchkanaal van Ubisoft.

The Far Cry 6 Expansion Reveal Livestream is coming! Tune-in November 29th at 10AM PT on https://t.co/ZwEmem1rkp to find out more.#FarCry6 pic.twitter.com/gioZASRkYc — Far Cry 6 (@FarCrygame) November 25, 2022

Over enkele dagen komen we dus meer te weten over de DLC, maar Insider Gaming zegt al wat afbeeldingen gezien te hebben. Op basis van die informatie zou het erop lijken dat spelers in Lost Between Worlds door middel van portalen naar diverse locaties uit Far Cry 6 kunnen reizen.