Met Call of the Mountain wil Horizon als paradepaardje van Sony binnenkort ook het mooie weer gaan maken op PlayStation VR2. Waar de inmiddels iconische seeker Aloy de hoofdrol speelde in zowel Zero Dawn als Forbidden West, geeft de roodharige dame nu voor deze spin-off de fakkel door aan een nieuwe protagonist, Ryas.

Ontwikkelaar Guerrilla Games heeft op Twitter Ryas aan ons voorgesteld. Het betreft een voormalige Shadow Carja met een duister verleden, dat hem niet bepaald geliefd gemaakt heeft bij de andere inwoners van de spelwereld. Zijn voorgeschiedenis zal zonder twijfel een belangrijke rol spelen in het verhaal van de game.

Zo begint Horizon: Call of the Mountain meer en meer vorm te krijgen. We zijn benieuwd.