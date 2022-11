Luminous Productions en Square Enix hebben al de nodige beelden laten zien van Forspoken, zo leerden we eerder al meer over de diverse spreuken en parkour. Blijkbaar was dit pas het tipje van de sluier, want Square Enix heeft nog meer in petto met speciale Deep Dive livestreams.

De eerste Deep Dive zal vanaf 1 december beschikbaar zijn om te kijken en zich ‘in detail’ focussen op de gameplay. Producent Ofuji Akio, co-regisseur Takeshi Terada en creatief producent Raio Mitsuno zullen samen meer over het spel vertellen en via Twitter ingezonden vragen van fans beantwoorden. De uitzending begint om 12:00 uur ’s middags Nederlandse tijd en is van onbekende duur.

Forspoken komt op 24 januari 2023 uit voor de PlayStation 5 en pc. Je kan de livestream hieronder bekijken zodra deze begint.