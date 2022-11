Ghost is al sinds zijn eerste verschijning in Call of Duty 4: Modern Warfare een geliefd personage in de franchise en ook in het recentelijk gelanceerde Call of Duty: Modern Warfare 2 konden we de specialist in al zijn glorie zien.

De charme van het personage is ook Infinity Ward niet ontgaan en in gesprek met IGN zegt head writer Brian Bloom dat ze een origin story hebben klaarliggen voor Simon ‘Ghost’ Riley en dat ze daar maar wat graag in zouden willen duiken. Naar verluidt zou Infinity Ward daarom inzetten op een project om dit verhaal tot leven te brengen, aldus WhatIfGaming.

Volgens de website zou een medewerker hebben onthuld dat het team de acteur achter het personage – Samuel Roukin – zou hebben benaderd met de aankondiging dat ze het personage gaan uitdiepen. Het is nog niet duidelijk of dit project bij de ‘flinke uitbreiding‘ voor Modern Warfare 2 hoort, die ook naar verluidt volgend jaar gelanceerd moet worden.