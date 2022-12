Capcom heeft met Monster Hunter: World en diens uitbreiding Iceborne een enorme hit te pakken. In de tussentijd is Monster Hunter Rise voor de Nintendo Switch verschenen en het ziet er naar uit dat deze titel zijn weg naar de andere consoles zal vinden.

Insider Gaming meldt dat de game op 20 januari 2023 uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De Sunbreak uitbreiding zit niet bij deze release inbegrepen en staat gepland voor een release in de lente van 2023.

Mocht je Xbox Game Pass abonnee zijn, dan zul je de game direct op release via die dienst kunnen spelen zonder extra kosten te maken. De versie voor de genoemde platformen zal te spelen zijn in 4K op 60 frames per seconde en 3D audio ondersteunen.

Waar Insider Gaming de informatie vandaan heeft is niet duidelijk, de website suggereert een onthulling tijdens The Game Awards volgende week donderdag op vrijdagnacht. Neem het tot die tijd met een korreltje zout.