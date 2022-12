Volgend jaar, op 24 januari, verblijdt Square Enix ons met een nieuwe actie-RPG, genaamd Forspoken. De game zal verschijnen voor de PlayStation 5 en pc en ziet er, als we op de eerste beelden mogen afgaan, niet alleen zeer goed uit, maar ook de laadtijden zijn bijna onbestaande.

Recent toonde Square Enix in een anderhalf uur durende video een hele hoop nieuwigheden omtrent de game. Wat daar bij opviel, zijn de snelle laadtijden van het fast travel-systeem. Zoals je in de onderstaande Tweet kan zien moeten laadtijden tot het verleden behoren op de PlayStation 5.

Fast travel in Forspoken is literally instantaneous on PS5. pic.twitter.com/RTeWvlXAa9

— Okami Games (@Okami13_) December 1, 2022