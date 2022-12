The Callisto Protocol is een horrorgame van hoge kwaliteit, dat valt ook bij ons te lezen. Toch blijkt er bij de pc-versie het een en ander mis te gaan. Op de Steam-fora regent het klachten over performance-problemen en stotterend beeld. Dat is de ontwikkelaars natuurlijk ook opgevallen en zij hebben nu snel een patch uitgebracht.

Volgens de tweet die door hen is verzonden zou het stotteren te maken hebben gehad met de shader compilation die in de game wordt gebruikt. Dat zou nu moeten zijn opgelost, maar na het installeren van de update kan je nog wat ongeregeldheden in het hoofdmenu tegen komen. Volgens de ontwikkelaars mogen pc-gamers binnenkort nog andere optimalisaties verwachten.

Thanks for your patience. A PC patch is now available to improve gameplay stuttering issues due to shader compilation. After updating, you may see temporary stuttering in the game menu the first time you launch the app. We are working on further optimizations in the days ahead.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 3, 2022