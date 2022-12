Horizon: Forbidden West is nu al maanden verkrijgbaar en waar het vorige deel nog een uitbreiding kreeg, is Guerrilla Games in het kader van de opvolger stil. Toch bestaat er een kans dat er nieuwe content in de pijplijn zit, iets waar nu ook de bekende leaker The Snitch naar lijkt te hinten.

The Snitch heeft een afbeelding op Twitter geplaatst met daarop een plattegrond van Californië. Dit met het oog op San Francisco, Las Vegas en Los Angeles, wat mogelijk een referentie is naar de Burning Shores.

Burning Shores wordt meermaals in Horizon: Forbidden West genoemd, wat een plek zou zijn van vuur. Spelers die proberen in het zuiden de wereld uit te gaan, krijgen de melding om terug te keren. Dit zou kunnen wijzen op een locatie voor komende downloadbare content.

Eens te meer omdat spelers met gebruik van hun Sunwing een kijkje vanuit de lucht hebben kunnen nemen en buiten de speelwereld is het één en ander te zien in de woestijn van Nevada, waaronder mogelijk de bekende Hoover Dam.

Nu The Snitch deze afbeelding als hint gedeeld heeft, haakt Insider Gaming daarop in door te stellen dat de uitbreiding in april 2023 zal verschijnen. Met The Game Awards later deze week is het aannemelijk dat we snel een aankondiging krijgen.