De games van 2023 | Redfall – De Franse ontwikkelaar Arkane bestaat al sinds 1999, maar het is vooral het afgelopen decennium waarin de studio flink aan de weg heeft getimmerd. Met Dishonored, Prey en Deathloop heeft Arkane in de voorbije jaren diverse nieuwe IP’s gelanceerd en dat deed men toch zeer verdienstelijk. Unieke settings en gameplay-elementen zijn de ontwikkelaar niet vreemd en zodoende heeft Arkane inmiddels een mooie reputatie opgebouwd. Dit jaar komt de studio opnieuw met een nieuwe IP: Redfall. En net als met de voorgaande titels bewandelt Arkane ook nu weer nieuwe, voor de ontwikkelaar ongebaande, paden. We gaan het namelijk opnemen tegen vampieren. Tijd om eens vooruit te blikken op Redfall.

Redfall – In de Amerikaanse staat Massachusetts ligt de fictieve eilandstad Redfall. Op die locatie speelt de gelijknamige game zich af. Redfall wordt belaagd door vampieren, die de bewoners van het stadje volledig afsluiten van de buitenwereld. De vampieren komen voort uit mislukte experimenten en bezitten psychische krachten. Als speler kun je in de huid kruipen van één van de vier speelbare personages: cryptozoöloog en uitvinder Devinder Crousley, studente Layla Ellison, legeringenieur Remi de la Rosa en voormalig militair sluipschutter Jacob Boyer. Ieder personage beschikt over unieke wapens en vaardigheden. Dit zal het ongetwijfeld mogelijk maken om een speelstijl aan te houden die jou het beste ligt, iets dat we goed kennen van eerdere Arkane-games.

Redfall is een first-person shooter en bevat een open wereld. Dit betekent dus dat je Redfall vrij kunt verkennen in jouw strijd tegen de vampierenaanval en je missie om de bewoners te redden. Dit kun je geheel alleen doen, maar Redfall leunt voor een aanzienlijk deel ook juist op coöperatieve gameplay. In een team van maximaal vier spelers kun je samen de strijd aangaan. In coöp komen de diverse vaardigheden van de personages waarschijnlijk goed naar voren en dat kun je natuurlijk gebruiken om optimaal samen te werken. Overigens zijn niet alleen de speelbare personages in Redfall divers. Tot nu toe hebben we in beelden van de game al verschillende types vampieren kunnen spotten, elk met eigen krachten en unieke manieren om jou als speler het leven zuur te maken. Aan diversiteit geen gebrek dus, zo lijkt het.

Voorlopige verwachting: Met de games die Arkane tot nu toe heeft uitgebracht, heeft de ontwikkelaar laten zien dat het intrigerende werelden en vermakelijke gameplay kan voorschotelen. We verwachten dat deze lijn met Redfall doorgezet zal worden. Het feit dat de open wereld is ontworpen door dezelfde knappe koppen die verantwoordelijk zijn voor Dunwall uit Dishonored en het ruimtestation Talos I uit Prey, maakt ons gelijk al nieuwsgierig naar wat Redfall te bieden heeft. Verder lijkt Redfall diverse typen gamers aan te trekken. Behoefte om lekker in je eentje dit vampierenavontuur aan te gaan? Of toch liever samenwerken met je vrienden? In Redfall is het allebei mogelijk. Onze interesse is gewekt.