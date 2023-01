De games van 2023 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Fans kijken al jaren uit naar het vervolg op één van de meest succesvolle games ooit, maar nu is het bijna echt zo ver. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt dit jaar na een eerder uitstel eindelijk uit voor de Nintendo Switch. De verwachtingen zijn altijd hooggespannen voor een nieuwe game in The Legend of Zelda franchise en het is mogelijk ook de zwanenzang van de ó zo succesvolle Nintendo Switch. Tijd om eens kortstondig vooruit te blikken op deze titel.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – We hebben al wat beelden mogen aanschouwen van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en tot zover lijkt het erop dat dit vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild vooral verder zal bouwen op wat er in de eerste game is neergezet. Dit is niet zo heel gek met het succes dat dat deel heeft gekend, maar daarmee breekt Nintendo ook een traditie in de franchise. Het spel is een unicum, want het is namelijk het eerste directe vervolg ooit in de franchise. Wat dit echter betekent voor het verhaal weten we nog niet. Nintendo heeft nog niets willen loslaten, maar toch weten we uit trailers in ieder geval dat Link, Zelda, een op Ganondorf lijkend lijk en een Calamity-achtige duistere kracht onderdeel van het verhaal zullen zijn.

Nintendo maakte het al duidelijk in de eerste trailer en bleef het sindsdien herhalen: Tears of the Kingdom voegt letterlijk en figuurlijk nog meer verticaliteit toe aan het spel. Vliegende luchteilanden zijn de meest duidelijke nieuwe toevoeging aan de game. Dit betekent dat Link ook wat nieuwe krachten nodig heeft om gemakkelijker op avontuur te kunnen gaan. We zagen in de trailers al dat Links Rune-krachten in Breath of the Wild worden uitgebreid en dat hij ook nieuwe krachten zal krijgen, zoals een waterachtige vorm waardoor hij door vaste objecten kan heen bewegen. Daarnaast zal Link uitgerust zijn met gloednieuwe wapens én een nieuwe glider.

Voorlopige verwachting: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heeft aan hoge verwachtingen te voldoen, niet alleen als één van de grootste releases van het jaar, maar ook als mogelijk één van de laatste grote first-party releases op de Nintendo Switch. Het is duidelijk dat Nintendo niet al te veel wil weggeven van deze aankomende blockbuster, die op 12 mei 2023 zal verschijnen, maar wat we tot nu toe hebben gezien, ziet er goed uit. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zal niet zo verrassend en innovatief zijn als Breath of the Wild, maar wat het naar alle waarschijnlijkheid wel gaat doen is een al sterke game veel sterker maken met nieuwe verbeteringen, nieuwe opties en een nieuw verhaal. Wij kijken uit naar deze release, jullie ook?