FromSoftware heeft tijdens The Game Awards afgelopen week eindelijk een nieuwe Armored Core aangekondigd. De laatste Armored Core werd uitgebracht in 2012 op de PlayStation 3 en Xbox 360, fans wachten dus al aardig lang. Na de aankondiging is er nieuwe informatie vrijgegeven over het spel via de Steam pagina van Armored Core VI: Fires of Rubicon.

In de beginfase van de ontwikkeling van Armored Core VI fungeerde Hidetaka Miyazaki als game director, waarna Masaru Yamamura ondertussen het stokje heeft overgenomen om er voor te zorgen dat de ontwikkeling in goede banen wordt geleid. Yamamura’s naam doet misschien niet gelijk een belletje rinkelen, maar Yamamura werkte eerder al aan Sekiro als lead game designer.

Het verhaal van Armored Core VI begint met de ontdekking van een nieuwe substantie op de planeet Rubicon 3. De verwachtingen voor deze substantie als energiebron waren hoog, maar al snel bracht het catastrofe voor de hele planeet en omgeving. Je kan de samenvatting van Armored Core VI’s verhaal hieronder lezen.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – Story synopsis

A mysterious new substance was discovered on the remote planet, Rubicon 3. As an energy source, this substance was expected to dramatically advance humanity’s technological and communications capabilities. Instead, this substance caused a catastrophe that engulfed the planet and the surrounding stars in flames and storms, forming a Burning Star System.

Almost half a century later, the same substance resurfaced on Rubicon 3, a planet now contaminated and sealed off by the catastrophe.

Extra-terrestrial corporations and resistance groups fight over control of the substance. The player infiltrates Rubicon as an independent mercenary and finds themself in a struggle over the substance with the corporations and other factions.