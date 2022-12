Resident Evil 7: Biohazard was bij release direct beschikbaar voor PlayStation VR, maar deze ondersteuning schitterde door afwezigheid bij Resident Evil 8: Village. Eerder dit jaar werd de virtual reality functionaliteit alsnog aangekondigd en wel voor PlayStation VR2.

Ten tijde van de aankondiging was nog onduidelijk wanneer de vr-update zou verschijnen, maar via het PlayStation Blog is dit nu officieel aangekondigd. Capcom heeft laten weten dat spelers van Resident Evil 8: Village op 22 februari 2023 in virtual reality aan de slag kunnen met de game.

De gehele game zal in virtual reality speelbaar zijn. Voor een intuïtieve ervaring zal de game optimaal gebruikmaken van de Sense controllers, die bij de PlayStation VR2 headset geleverd worden.