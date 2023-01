Sony PlayStation, Guerrilla Games en LEGO sloegen in 2022 de handen ineen om een speciale set uit te brengen in het kader van Horizon: Forbidden West. Deze set bestaat uit meer dan 1.400 onderdelen en laat je een heuse Tallneck bouwen die van een vrij groot formaat is.

Als echte liefhebber van de Horizon-franchise moet je deze set natuurlijk in huis hebben, maar als dat nog niet het geval is, geen nood. In samenwerking met Sony PlayStation mogen we namelijk één keer een set weggeven. Geen game dit keer in onze reeks acties, maar een toffe LEGO bouwset.

Zin om te gaan bouwen en je interieur te verrijken met deze mooie set? Doe dan mee en wie weet kan je binnenkort aan de slag.

De opdracht is simpel, overtuig ons dat jij dé allergrootste Horizon-fan bent. Doe dit schriftelijk en wees creatief! We kijken uit naar je inzending, die je kan insturen door de onderstaande stappen te volgen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Horizon LEGO' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.