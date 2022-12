Het duurt niet lang meer voordat we het nieuwe jaar instappen en daarmee sluiten we een uitstekend game jaar af. Elden Ring, God of War: Ragnarök, Bayonetta 3, Kirby and the Forgotten Land… het is slechts een greep uit de vele toppers die we het afgelopen jaar hebben mogen spelen op onze platformen. Met het nieuwe jaar in aantocht zijn er ook weer games die op stapel staan en daarom blikken we alvast kort vooruit op wat er in de pijplijn zit. De onderstaande vijf games zijn titels waar je volgens ons zeker naar uit mag kijken.

Horizon: Call of the Mountain

Na Horizon: Forbidden West eerder dit jaar, mogen we in februari een nieuwe game in de geliefde franchise verwachten. Ditmaal gaat het om een spel voor PlayStation VR2, waarin we in de schoenen van een nieuw personage stappen, Ryas, die zijn eer moet herstellen. Om dat te realiseren moet hij een ogenschijnlijk onmogelijke taak volbrengen, maar dankzij zijn skills in klimmen en klauteren, alsook combat zal hij zijn mannetje staan. Een nieuw verhaal, een nieuw personage én natuurlijk een nieuw perspectief: virtual reality. Dat belooft wat, want we zullen de schitterende omgevingen van het Horizon universum nu op een unieke manier kunnen beleven.

S.T.A.L.K.E.R. 2

We gaan terug naar de gevaarlijke zone rondom Chernobyl, alwaar het avontuur van S.T.A.L.K.E.R. 2 zich zal afspelen. De game is al een lange tijd in ontwikkeling en werd door de gebeurtenissen in Oekraïne uitgesteld naar volgend jaar. In 2023 zal de game – jaren na de officiële aankondiging – dan eindelijk echt uitkomen en dit is absoluut een titel om naar uit te kijken. Allereerst omdat we na een lange tijd een nieuw avontuur in het S.T.A.L.K.E.R. universum krijgen, daarnaast omdat de game een echte current-gen titel genoemd kan worden en er ook zo uitziet. Bovendien blijft Chernobyl een buitengewoon intrigerende plek, wat zich uitstekend voor een videogame leent. Durf jij de radiatie te trotseren en het gevecht aan te gaan met vreemde verschijnsels en rivaliserende groepen? Spannend wordt het absoluut.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Voor het eerst in de franchise krijgt een Zelda-game een direct vervolg en na Breath of the Wild is dat helemaal geen straf. Die titel staat immers bekend als één van de beste games voor de Nintendo Switch ooit gemaakt en daar borduurt Nintendo nu op voort. Dit met een game die de bekende gameplay van het vorige deel neemt, daar een nieuw verhaal omheen heeft gebouwd en dat aanvult met nieuwe elementen. Zo zal de game nog verticaler worden qua gameplay en een van de elementen is dat Link beschikt over een glider, waarmee hij zich makkelijk kan verplaatsen. Ook kan hij nu andere vormen aannemen, waarmee hij onder andere puzzels moet oplossen. Een titel waarvan we nu al kunnen zeggen dat het een must have is.

Spider-Man 2

Peter Parker en Miles Morales keren terug in een gloednieuw avontuur, waarbij de twee helden samen zullen werken. Althans, dat is de verwachting op basis van de eerste trailer die we te zien hebben gekregen. De game is bevestigd voor een release in het najaar van 2023 en met Insomniac Games aan het roer weten we dat er een topper in de maak is. Na de vorige twee delen, die voor de PlayStation 4 uitkwamen, tilt de ontwikkelaar Spider-Man 2 naar de PlayStation 5. Dit zorgt voor technisch meer mogelijkheden en gezien de oorspronkelijke games al indrukwekkend waren, kan het niet anders dan dat Spider-Man 2 een indrukwekkende showcase wordt voor waartoe de PlayStation 5 in staat is.

Company of Heroes 3

De geliefde Company of Heroes franchise keert terug dit jaar, waarbij we naast een pc-release ook nog een console release mogen verwachten. Met een singleplayer, skirmisch functies én een multiplayer belooft Company of Heroes 3 een zeer complete strategiegame te worden. Zoveel titels zien we niet in dit genre verschijnen de laatste tijd, waardoor het voor pc-gamers eens te meer een titel is om in de gaten te houden. De ontwikkelaar heeft bovendien de community bij de ontwikkeling betrokken, waardoor er veel inspraak vanuit hun kant is gekomen. Dit om de game net dat beetje extra te geven, zodat het nog meer aansluit op de wensen van de spelers en dat is per definitie goed nieuws.

