Bij het bekijken van gameplay van Redfall lijkt het spel al snel veel weg te hebben van coöp zombie game Left 4 Dead. Volgens Arkane creative director Ricardo Bare en studio director Harvey Smith is deze vergelijking echter niet helemaal correct en lijkt het spel meer op Far Cry, zo laat het duo weten in een interview met GamesRadar.

“It’s totally understandable for somebody to come to that conclusion. There are four playable characters, you can play together cooperatively, and you’re going against the undead. But, in terms of the way that you play and experience Redfall, it’s not like those games at all. Redfall is more like loading into Far Cry.”

De vergelijking met Far Cry komt door het feit dat Redfall zich afspeelt in een grote open wereld waarin spelers hun gang kunnen gaan, kunnen praten met NPC’s en diverse side-quests aan kunnen nemen, in tegenstelling tot de gesloten levels in Left 4 Dead. Volgens Smith en Bare zal de wereld van Redfall groter zijn dan de werelden uit eerdere Arkane games, met daarbij wel de kanttekening dat het spel kleiner zal zijn dan meeste andere openwereldgames. De wereld kan echter wel groter aanvoelen doordat er geen voertuigen zijn en je dus niet altijd even snel van A naar B kan gaan.

“In terms of freedom, there’s what you would expect from other open worlds, but Redfall is an on-foot game – the scale and the pace is a little slowed down in that respect. We want you creeping through a cornfield at night in the fog, hearing vampires whisper in the dark. Maybe you’ll spot a farmhouse in the distance and sneak over to it, only to find that it’s full of cultists and a few trapped survivors who you can save. That’s the kind of vibe that Redfall has.”

Redfall is momenteel in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc en staat gepland voor een release in 2023. Alhoewel het spel nog geen specifieke releasedatum heeft wijzen de laatste geruchten op een release in mei. Mogelijk horen we snel meer tijdens een eventuele Xbox Showcase.