Wie later deze maand met Forspoken op zijn PlayStation 5 aan de slag wil, mag al beginnen na te denken over de bezetting van zijn schijfruimte. Volgens PlayStation Game Size – dat bekend staat om zijn betrouwbare informatie over de hoeveelheid ruimte die toekomstige games precies zullen innemen – zal je er namelijk best wat gigabytes voor moeten overhebben.

Zonder er al te veel doekjes om te winden: Forspoken neemt zo’n 87.275GB in beslag. Dit cijfer kan uiteraard nog veranderen als er bijvoorbeeld een day one patch bijkomt, maar op dit moment moet je al rekening houden met een flinke hap uit je SSD ruimte. Forspoken verschijnt op 24 januari; pre-loaden zal gelukkig al twee dagen eerder mogelijk zijn.