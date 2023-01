Als er een nieuwe video van een game wordt vrijgegeven, dan staat dat negen van de tien keer garant voor veel spektakel. Hogwarts Legacy gooit het regelmatig over een andere boeg met ASMR video’s.

Er is nu een nieuwe video van Hogwarts Legacy verschenen en deze toont de verschillende omgevingen die je tegen zal komen in de game. Hier hoor je de rustgevende geluiden bij die erbij horen. Dit is dan ook echt het enige wat wordt getoond. Er lopen dus geen personages door het beeld of andere dingen, die de rust kunnen verstoren.

Ben je toe aan twintig minuten relaxen, bekijk dan de onderstaande video.