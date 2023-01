Februari is een grote maand voor PlayStation, het is immers de maand waarin men de PlayStation VR2 gaat lanceren met daarbij meteen een grote titel: Horizon: Call of the Mountain. Zoals de titel al doet vermoeden speelt deze game zich af in het Horizon-universum van Guerrilla Games, maar Aloy zal hier niet de hoofdrol spelen.

In plaats daarvan zullen we spelen met Ryas, waar de ontwikkelaar wat meer info over heeft vrijgegeven op het PlayStation Blog. Ryas is namelijk een voormalig soldaat van de Shadow Carja. Gezien zijn ervaring als soldaat is hij natuurlijk uitermate goed in klimmen, jagen en het mikken met een boog. Ryas belandt in de handen van de Carja en moet – in ruil voor zijn vrijheid – een nieuwe bedreiging onderzoeken.

Dat zal de nodige gevaren met zich meebrengen, maar onderweg zal Ryas meerdere personages ontmoeten zoals Hami, een soldaat van de Carja Sundom. Ben McCaw, narrative director bij de Nederlandse studio, zegt dat Guerrilla Games hun nieuwste game helemaal vanaf nul heeft opgebouwd, speciaal voor VR. Zodoende vond men het nodig om een geheel nieuwe hoofdrolspeler te maken, iets waar ze – naar eigen zeggen – in geslaagd zijn met Ryas.

“We took the Horizon experience and built it from the ground up for VR. And for this, we felt we needed a new protagonist. As a master climber, hunter, and explorer, Ryas offers the perfect viewpoint of the sweeping vistas and dangerous wilds of Horizon.”

Horizon: Call of the Mountain lanceert op 22 februari voor PlayStation VR2.