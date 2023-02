Later deze maand verschijnt Wild Hearts, een samenwerking tussen EA en Omega Force waarbij inspiratie wordt gehaald bij de Monster Hunter franchise. Als je nog niet zo goed weet of je deze game al dan niet moet aanschaffen, is er goed nieuws voor jou: als lid van EA Play zal je voor de release namelijk een trial kunnen spelen.

De trial gaat live op 13 februari, enkele dagen voor de uiteindelijke release. Via de trial mag je het spel 10 uur lang spelen én alle progressie die je boekt wordt meegenomen naar de volledige game (als je die achteraf aanschaft tenminste). We kwamen intussen ook te weten dat er na de release heel wat gratis DLC vrijgegeven zal worden én er zullen geen microtransacties in de game zitten.

Wild Hearts verschijnt op 16 februari.