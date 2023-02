Eén van de games die gelijktijdig met PlayStation VR2 zal verschijnen is Horizon: Call of the Mountain. Deze game zal op 22 februari uitkomen, gezien Guerrilla Games zekerheid heeft gegeven. Dit blijkt uit het bericht dat de game goud is gegaan.

Daarmee zitten ze relatief dicht op de release, maar goud gaan is altijd een goed teken. Dit betekent immers dat de game op disc gedrukt kan worden en dat het verschepen kan beginnen, al kunnen we bij retailers zo snel geen fysieke copies vinden.

Kortom, de game kan geüpload worden naar het PlayStation Network, zodat deze op release beschikbaar is om te downloaden en spelen.

We're thrilled to share some exciting news today: Horizon Call of the Mountain has gone GOLD!

Not long to go before you can step into the adventure. #CalloftheMountain pic.twitter.com/8MZ6hZnZQi

— Guerrilla (@Guerrilla) February 6, 2023