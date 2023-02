Atomic Heart wordt over enkele weken uitgebracht en Xbox-spelers kunnen zich alvast voorbereiden. De open-wereld first-person shooter is namelijk nu al te downloaden op Xbox consoles. Het spel vereist 78,66GB aan vrije ruimte op de consoles van Microsoft. Mocht je dus een volle schijf hebben, dan weet je nu hoeveel ruimte je vrij moet maken.

PlayStation en pc-spelers zullen nog even moeten wachten op een pre-load, op het moment van schrijven is deze namelijk nog niet beschikbaar en er is ook geen informatie beschikbaar over wanneer dit wel zou kunnen. Het is ook nog niet bekend hoeveel ruimte de PlayStation en pc-downloads in beslag zullen nemen.

Atomic Heart wordt op 21 februari uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.