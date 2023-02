Pikmin 4 werd vorig jaar tijdens een Nintendo Direct uitzending aangekondigd en toen liet Nintendo weten dat de game in 2023 zou verschijnen. Inmiddels zitten we in 2023 en tijdens de uitzending van vanavond kwam de game weer voorbij met een nieuwe trailer.

Deze trailer kun je natuurlijk hieronder bekijken en tegelijkertijd heeft Nintendo de releasedatum bekendgemaakt, Pikmin 4 verschijnt op 21 juli 2023, exclusief voor de Nintendo Switch. Daarmee hebben we na de nieuwe Zelda nog een potentiële topper om naar uit te kijken.