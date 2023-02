Psychonauts 2 was één van de beste games van 2021. Deze kleurrijke en knotsgekke platformer wist indruk te maken en ook wij waren fan. Achter de schermen is echter veel gebeurd vooraleer de uiteindelijke game in de rekken kwam te liggen. Ontwikkelaar Double Fine heeft nu een uitgebreide docuserie online gezet die vertelt over hoe de game tot stand kwam.

Het gaat hier om in totaal 34 afleveringen, dus als je alles wilt bekijken zal je best wel wat tijd moeten vrijmaken. Verschillende onderwerpen worden behandeld en niet alles is rozengeur en maneschijn. Het team heeft namelijk best veel obstakels moeten overwinnen tijdens de ontwikkeling.

De volledige playlist is terug te vinden via deze link. Bekijk hieronder de trailer van de docuserie.